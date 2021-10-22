Подруга бойовиків Чичеріна проведе концерт під офісом ОБСЄ в Донецьку
Відома українофобка і друг бойовиків "ДНР", російська співачка Юлія Чичеріна повідомила, що в суботу приєднається до акції біля готелю Park Inn в окупованому Донецьку, де знаходиться штаб-квартира ОБСЄ.
Джерело: Чичеріна в Telegram
Деталі: Вона повідомила, що хоче донести те, що ОБСЄ не бачить, як "бандерівці" восьмий рік "знищують" росіян.
Пряма мова Чичеріної: "Зараз в самому центрі Донецька можна почути прильоти великокаліберної артилерії, тремтить бульвар Пушкіна, на якому знаходиться центральний офіс ОБСЄ, співробітники ОБСЄ не чують і не бачать, як восьмий рік укробандерівці знищують моїх співгромадян.
Завтра (23 жовтня - ред.) о десятій ранку я запрошую небайдужих людей до долі російського громадянина Андрія Косяка, взятого в заручники українськими спецслужбами, підтримати протестуючих біля будівлі ОБСЄ, заспіваю вам кілька пісень".
Передісторія:
- Чичеріна відома своєю підтримкою бойовиків на Донбасі. Вона час від часу постить фото з терористами у соцмережах. І навіть отримує від них ордени.
- У 2015 році Міністерство культури внесло співачку у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.