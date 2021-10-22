Подруга бойовиків Чичеріна проведе концерт під офісом ОБСЄ в Донецьку

Відома українофобка і друг бойовиків "ДНР", російська співачка Юлія Чичеріна повідомила, що в суботу приєднається до акції біля готелю Park Inn в окупованому Донецьку, де знаходиться штаб-квартира ОБСЄ.

Джерело: Чичеріна в Telegram

Деталі: Вона повідомила, що хоче донести те, що ОБСЄ не бачить, як "бандерівці" восьмий рік "знищують" росіян.

Пряма мова Чичеріної: "Зараз в самому центрі Донецька можна почути прильоти великокаліберної артилерії, тремтить бульвар Пушкіна, на якому знаходиться центральний офіс ОБСЄ, співробітники ОБСЄ не чують і не бачать, як восьмий рік укробандерівці знищують моїх співгромадян.

Завтра (23 жовтня - ред.) о десятій ранку я запрошую небайдужих людей до долі російського громадянина Андрія Косяка, взятого в заручники українськими спецслужбами, підтримати протестуючих біля будівлі ОБСЄ, заспіваю вам кілька пісень".

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