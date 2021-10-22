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Подруга боевиков Чичерина проведет концерт под офисом ОБСЕ в Донецке

Пятница, 22 октября 2021, 23:23

Известная украинофобка и друг боевиков "ДНР", российская певица Юлия Чичерина сообщила, что в субботу присоединится к акции у гостиницы Park Inn в оккупированном Донецке, где находится штаб-квартира ОБСЕ.

Источник: Чичерина в Telegram

Детали: Она сообщила, что хочет донести то, что ОБСЕ не видит, как "бандеровцы" восьмой год "уничтожают" россиян.

Прямая речь Чичериной: "Сейчас в самом центре Донецка слышны прилеты крупнокалиберной артиллерии, дрожит бульвар Пушкина, на котором находится центральный офис ОБСЕ, сотрудники ОБСЕ не слышат и не видят, как восьмой год укробандеровцы уничтожают моих сограждан.

Завтра (23 октября – ред.) в десять утра я приглашаю неравнодушных людей к судьбе российского гражданина Андрея Косяка, взятого в заложники украинскими спецслужбами, поддержать протестующих у здания ОБСЕ, спою вам несколько песен".

Предыстория:

  • Чичерина известна своей поддержкой боевиков на Донбассе. Она время от времени постит фото с террористами в соцсетях. И получает от них ордена.
  • В 2015 году Министерство культуры внесло певицу в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаРосcия
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