Мадагаскару загрожує голод через кліматичні зміни – ООН

За даними Всесвітньої продовольчої програми, більше мільйона осіб на півдні Мадагаскару відчайдушно намагаються вижити в умовах першого в історії голоду, викликаного глобальною зміною клімату.

Джерело: ООН

Пряма мова представниці Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Еліс Рахмун: "У деяких областях люди все ще можуть щось вирощувати, але з кожним роком доводиться долати все більше труднощів.

В інших областях зараз не росте абсолютно нічого, тому люди виживають, харчуючись сараною, фруктами і листям кактуса.

Листя кактуса раніше використовувалися тільки як корм для великої рогатої худоби, люди їх ніколи не їли".

"Якщо залишити все як є, в найближчі роки число голодуючих буде рости в геометричній прогресії.

Це стосується не тільки Мадагаскару, а й великої кількості інших країн і цілих регіонів планети".

Деталі: Цей регіон зазнав великих втрат від посухи, яка триває кілька останніх років.

Ситуація ускладнюється тим, що при нинішніх погодних умовах навіть кактуси поступово гинуть від посухи.

Щоб вижити, люди відмовляються від власного аграрного виробництва, продають велику рогату худобу, поля і навіть свої будинки.

"На те, щоб заробити хоч щось, вони кидають всі сили сім'ї, навіть перестають водити дітей до школи, а це негативний позначається на загальному рівні освіти на острові", – підкреслює Еліс Рахмун.

Всесвітня продовольча програма у співпраці з гуманітарними партнерами і урядом Мадагаскару допомагає країні за двома основними напрямками.

По-перше, близько 700 тис. остров'ян вже зараз отримують необхідну для життя продовольчу допомогу.

"Другий напрямок включає в себе довгострокові заходи, що дозволяють місцевим громадам краще готуватися до кліматичних змін, ефективніше реагувати на них і швидше відновлюватися, – пояснює Рахмун. – Зокрема, ми займаємося будівництвом зрошувальних каналів, відновленням лісів і навіть мікрострахування, щоб допомогти фермерам оговтатися від втрати врожаю".

Трохи більше ніж через тиждень світові лідери зберуться в Глазго на конференцію ООН зі зміни клімату (КС26), яку Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "останньою можливістю переламати ситуацію на хворий планеті".