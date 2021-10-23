Мадагаскару грозит голод из-за климатических изменений – ООН

По данным Всемирной продовольственной программы, более миллиона человек на юге Мадагаскара отчаянно пытаются выжить в условиях первого в истории голода, вызванного глобальным изменением климата.

Источник: ООН

Прямая речь представительницы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Элис Рахмун: "В некоторых областях люди все еще могут что-то выращивать, но с каждым годом приходится преодолевать все больше трудностей.

В других областях сейчас не растет абсолютно ничего, поэтому люди выживают, питаясь саранчой, фруктами и листьями кактуса.

Листья кактуса ранее использовались только в качестве корма для крупного рогатого скота, люди их никогда не ели".

"Если оставить все как есть, в ближайшие годы число голодающих будет расти в геометрической прогрессии.

Это касается не только Мадагаскара, но и большого количества других стран и целых регионов планеты".

Детали: Этот регион понес большие потери от засухи, которая длится несколько лет.

Ситуация осложняется тем, что при нынешних погодных условиях даже кактусы постепенно погибают от засухи.

Чтобы выжить, люди отказываются от собственного аграрного производства, продают крупный рогатый скот, поля и даже свои дома.

"На то, чтобы заработать хоть что-то, они бросают все силы семьи, даже перестают водить детей в школу, а это отрицательно сказывается на общем уровне образования на острове", - подчеркивает Элис Рахмун.

Всемирная продовольственная программа в сотрудничестве с гуманитарными партнерами и правительством Мадагаскара помогает стране по двум основным направлениям.

Во-первых, около 700 тыс. островитян уже сейчас получают необходимую для жизни продовольственную помощь.

"Второе направление включает в себя долгосрочные меры, позволяющие местным общинам лучше готовиться к климатическим изменениям, эффективно реагировать на них и быстрее восстанавливаться, - объясняет Рахмун. - В частности, мы занимаемся строительством оросительных каналов, восстановлением лесов и даже микрострахованием, чтобы помочь фермерам оправиться от потери урожая".

Чуть больше чем через неделю мировые лидеры соберутся в Глазго на конференцию ООН по изменению климата (КС26), которую Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал "последней возможностью переломить ситуацию на больной планете".