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Американці знову летять до Місяця, тестовий пуск відбудеться незабаром

Субота, 23 жовтня 2021, 08:42
Земля та Місяць, зображення з сайту Pixabay

Перший непілотований випробувальний політ ракети-носія Space Launch System (SLS) і космічного корабля Orion до орбіти Місяця в рамках програми "Артеміда" запланований на лютий 2022 року.

Джерело: керівник програми Artemis, представник NASA Майк Сарафін, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Що стосується пускового вікна (місії "Артеміда-1"- УП), ми плануємо вікно тривалістю близько 15 днів в лютому (2022 року - УП). У разі запуску ракети в першій половині цього періоду, місія буде вважатися так званою тривалою місією. Вона триватиме близько шести тижнів, протягом яких корабель проведе більше часу на ретроградній орбіті, щоб підготуватися до подальшого зниження і приводнення".

Деталі: Він додав, що в разі запуску ракети в другій половині відведеного періоду, місія буде вважатися короткою і триватиме чотири тижні - "Ми точно знаємо тривалість кожного варіанта місії. Її формат залежить від дня запуску і цілей, які ми перед собою ставимо".

Ракета-носій SLS і космічний корабель Orion вже успішно з'єднані в будівлі вертикальної збірки в Космічному центрі імені Кеннеді на мисі Канаверал в штаті Флорида.

За планом NASA, перед транспортуванням SLS і Orion на стартовий майданчик будуть проведені тести складових частин і наземних систем для останнього, передпольотного випробування на початку 2022 року.

В рамках випробування команда фахівців перевірить роботу системи заправки паливних баків ракетним паливом і проведе репетицію фінального відліку перед запуском ракети. Якщо тести пройдуть успішно, NASA поверне ракету і корабель в будівлю вертикальної збірки для остаточних перевірок, після яких буде визначена точна дата запуску.

Довідка: План програми "Артеміда" був оприлюднений у вересні 2020 року. Головне завдання програми - безпечне повернення, через 55 років, людини на місячну поверхню в 2024 році, а також будівництво навколомісячної станції і підготовка умов для можливої ​​колонізації Місяця в майбутньому.

Теми: космосСШАнаука


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