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Американцы снова летят к Луне, тестовый пуск состоится вскоре

Суббота, 23 октября 2021, 08:42
Земля и Луна, изображение с сайта Pixabay

Первый непилотируемый испытательный полет ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion к орбите Луны в рамках программы "Артемида" запланирован на февраль 2022 года.

Источник: руководитель программы Artemis, представитель NASA Майк Сарафин, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Что касается пускового окна (миссии "Артемида-1" - УП), мы планируем окно длительностью около 15 дней в феврале (2022 года - УП). В случае запуска ракеты в первой половине этого периода, миссия будет считаться так называемой длительной миссией. Она продлится около шести недель, в течение которых корабль проведет больше времени на ретроградной орбите, чтобы подготовиться к последующему снижению и приводнению".

Детали: Он добавил, что в случае запуска ракеты во второй половине отведенного периода, миссия будет считаться короткой и продлится четыре недели – "Мы точно знаем длительность каждого варианта миссии. Её формат зависит от дня запуска и целей, которые мы перед собой ставим".

Ракета-носитель SLS и космический корабль Orion уже успешно соединены в здании вертикальной сборки в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

По плану NASA, перед транспортировкой SLS и Orion на стартовую площадку будут проведены тесты составных частей и наземных систем для последнего, предполетного испытания в начале 2022 года.

В рамках испытания команда специалистов проверит работу системы заправки топливных баков ракетным топливом и проведет репетицию финального отсчета перед запуском ракеты. Если тесты пройдут успешно, NASA вернет ракету и корабль в здание вертикальной сборки для окончательных проверок, после которых будет определена точная дата запуска.

Справка: План программы "Артемида" был обнародован в сентябре 2020 года. Главная задача программы - безопасное возвращение, спустя 55 лет, человека на лунную поверхность в 2024 году, а также строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Темы: космосСШАнаука
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