Американцы снова летят к Луне, тестовый пуск состоится вскоре

Первый непилотируемый испытательный полет ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion к орбите Луны в рамках программы "Артемида" запланирован на февраль 2022 года.

Источник: руководитель программы Artemis, представитель NASA Майк Сарафин, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Что касается пускового окна (миссии "Артемида-1" - УП), мы планируем окно длительностью около 15 дней в феврале (2022 года - УП). В случае запуска ракеты в первой половине этого периода, миссия будет считаться так называемой длительной миссией. Она продлится около шести недель, в течение которых корабль проведет больше времени на ретроградной орбите, чтобы подготовиться к последующему снижению и приводнению".

Детали: Он добавил, что в случае запуска ракеты во второй половине отведенного периода, миссия будет считаться короткой и продлится четыре недели – "Мы точно знаем длительность каждого варианта миссии. Её формат зависит от дня запуска и целей, которые мы перед собой ставим".

Ракета-носитель SLS и космический корабль Orion уже успешно соединены в здании вертикальной сборки в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

По плану NASA, перед транспортировкой SLS и Orion на стартовую площадку будут проведены тесты составных частей и наземных систем для последнего, предполетного испытания в начале 2022 года.

В рамках испытания команда специалистов проверит работу системы заправки топливных баков ракетным топливом и проведет репетицию финального отсчета перед запуском ракеты. Если тесты пройдут успешно, NASA вернет ракету и корабль в здание вертикальной сборки для окончательных проверок, после которых будет определена точная дата запуска.

Our @NASAArtemis I mega-Moon rocket is targeted for liftoff in February 2022.



Here are the small steps in store before the next giant leap: https://t.co/pTbcWXdFF7 pic.twitter.com/W6GLXufmY5