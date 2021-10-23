СБУ затримала членів злочинного угруповання, яке частково координувалося з Росії

На Сумщині у ході спецоперації працівники СБУ спільно з поліцейськими та представниками пенітенціарної служби викрили осіб, які здійснювали злочинну діяльність в області. Силовики виявили зв’язки підозрюваних з угрупованням із РФ.

Джерело: пресслужба Нацполіції у Сумській області, повідомлення МВС та СБУ

Деталі: У ході слідства встановлено, що зловмисників координували "злодії в законі" так званого Сухумо-кутаїського клану, у тому числі з території Російської Федерації.

Дослівно поліція: "Учасники угруповання намагалися поширити злочинний вплив на жителів декількох регіонів України. Щоб реалізувати це, вони створили розгалужену мережу своїх "осередків". Зловмисники залякували громадян, тероризували підприємців і "вибивали" з них гроші. До потерпілих вони застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Одержаними таким шляхом грошима поповнювалася злодійська "каса".

Крім того, ці гроші зловмисники використовували та для підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі та поширення там злочинного впливу".

Деталі: У Службі безпеки наголошують, що викрито потужне злочинне угруповання, яке координувалося іноземним кланом "злодіїв в законі".

Трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники Управління СБУ в Сумській області спільно зі слідчими обласного управління Національної поліції та оперативним блоком Державної установи "Сумська виправна колонія № 116" за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.