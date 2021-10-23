Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала членів злочинного угруповання, яке частково координувалося з Росії

Субота, 23 жовтня 2021, 10:51
СБУ затримала членів злочинного угруповання, яке частково координувалося з Росії
Затримання підозрюваного, фото МВС

На Сумщині у ході спецоперації працівники СБУ спільно з поліцейськими та представниками пенітенціарної служби викрили осіб, які здійснювали злочинну діяльність в області. Силовики виявили зв’язки підозрюваних з угрупованням із РФ.

Джерело: пресслужба Нацполіції у Сумській області, повідомлення МВС та СБУ

Деталі: У ході слідства встановлено, що зловмисників координували "злодії в законі" так званого Сухумо-кутаїського клану, у тому числі з території Російської Федерації.

 

Дослівно поліція: "Учасники угруповання намагалися поширити злочинний вплив на жителів декількох регіонів України. Щоб реалізувати це, вони створили розгалужену мережу своїх "осередків". Зловмисники залякували громадян, тероризували підприємців і "вибивали" з них гроші. До потерпілих вони застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Одержаними таким шляхом грошима поповнювалася злодійська "каса".

Крім того, ці гроші зловмисники використовували та для підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі та поширення там злочинного впливу".

Деталі: У Службі безпеки наголошують, що викрито потужне злочинне угруповання, яке координувалося іноземним кланом "злодіїв в законі".

Трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

 

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники Управління СБУ в Сумській області спільно зі слідчими обласного управління Національної поліції та оперативним блоком Державної установи "Сумська виправна колонія № 116" за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

Українська правда
Теми: СБУРосіяСумська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
СБУ
Спецпризначенці СБУ відсвяткували 400-ту знищену ворожу ціль
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Сербський суд відмовив Україні в видачі колишнього генерала СБУ Наумова
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: