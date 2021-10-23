СБУ задержала членов преступной группировки, частично управляемой из России

На Сумщине в ходе спецоперации работники СБУ совместно с полицейскими и представителями пенитенциарной службы разоблачили лиц, осуществлявших преступную деятельность в области. Силовики обнаружили связи подозреваемых с группировкой из РФ.

Источник: пресс-служба Нацполиции в Сумской области, сообщения МВД и СБУ

Детали: В ходе следствия установлено, что злоумышленников координировали "воры в законе" так называемого Сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории Российской Федерации.

Дословно полиция: "Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих "ячеек". Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги. К потерпевшим они применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Полученными таким путем деньгами пополнялась воровская "касса".

Кроме того, эти деньги злоумышленники использовали и для поддержки осужденных соратников в местах лишения свободы и распространение там преступного влияния".

Детали: В Службе безопасности отмечают, что разоблачена мощная преступная группировка, которая координировалась иностранным кланом "воров в законе".

Трем организаторам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.189 (вымогательство), ч.2 ст.255-1 (установление или распространение преступного воздействия), ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области совместно со следователями областного управления Нацполиции и оперативным блоком Государственного учреждения "Сумская исправительная колония № 116" под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.