У Литві почали спецперевірки через шахрайство з ковід-сертифікатами

У п’ятницю 22 жовтня литовська поліція по всій країні влаштувала спеціальне патрулювання у місцях, де вимагаються ковід-сертифікати, запідозривши, що багато людей намагаються обійти правила.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення литовського мовника LRT, який наводить заяву представника поліції Арунаса Паулаускаса

Деталі: "Поліція з моніторингу соцмереж отримала багато інформації про те, що деякі люди проходять у супермаркети чи інші заклади, де вимагається "паспорт можливостей", із фальшивим сертифікатом, або ж сертифікатом іншої людини. Тому вирішили організувати точкові перевірки", - розповів він.

За його словами, у вечірні години п’ятниці патрулі - 200 поліцейських по всій країні - перевірили близько 12 000 людей в супермаркетах, які на той момент вже пройшли початковий контроль сертифіката на вході.

"Ми виявили 38 випадків, коли люди пройшли в заклад з сертифікатом на ім’я сторонньої людини", - повідомив Паулаускас. Порушникам може загрожувати відповідальність за однією зі статей кримінального кодексу.

Також на 21 людину склали адмінпротоколи за ігнорування маскового режиму.