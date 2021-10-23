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У Литві почали спецперевірки через шахрайство з ковід-сертифікатами

Субота, 23 жовтня 2021, 11:39
Ковід-сертифікат, фото getty images

У п’ятницю 22 жовтня литовська поліція по всій країні влаштувала спеціальне патрулювання у місцях, де вимагаються ковід-сертифікати, запідозривши, що багато людей намагаються обійти правила.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення литовського мовника LRT, який наводить заяву представника поліції Арунаса Паулаускаса

Деталі: "Поліція з моніторингу соцмереж отримала багато інформації про те, що деякі люди проходять у супермаркети чи інші заклади, де вимагається "паспорт можливостей", із фальшивим сертифікатом, або ж сертифікатом іншої людини. Тому вирішили організувати точкові перевірки", - розповів він. 

За його словами, у вечірні години п’ятниці патрулі - 200 поліцейських по всій країні - перевірили близько 12 000 людей в супермаркетах, які на той момент вже пройшли початковий контроль сертифіката на вході. 

"Ми виявили 38 випадків, коли люди пройшли в заклад з сертифікатом на ім’я сторонньої людини", - повідомив Паулаускас. Порушникам може загрожувати відповідальність за однією зі статей кримінального кодексу. 

Також на 21 людину склали адмінпротоколи за ігнорування маскового режиму.

Теми: Литвавакцинація


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