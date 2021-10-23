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В Литве начали проверки из-за мошенничества с ковид-сертификатами

Суббота, 23 октября 2021, 11:39
В Литве начали проверки из-за мошенничества с ковид-сертификатами
Ковид-сертификат, фото getty images

В пятницу, 22 октября, литовская полиция по всей стране устроила специальное патрулирование в местах, где требуются ковид-сертификаты, заподозрив, что многие люди пытаются обойти правила.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение литовского вещателя LRT, который приводит заявление представителя полиции Арунаса Паулаускаса

Детали: "Полиция из мониторинга соцсетей получила много информации о том, что некоторые люди проходят в супермаркеты или другие заведения, где требуется "паспорт возможностей", с фальшивым сертификатом, или сертификатом другого человека. Поэтому решили организовать точечные проверки", - рассказал он.

По его словам, в вечерние часы пятницы патрули - 200 полицейских по всей стране - проверили около 12 000 людей в супермаркетах, которые на тот момент уже прошли начальный контроль сертификата на входе.

"Мы обнаружили 38 случаев, когда люди прошли в заведение с сертификатом на имя другого человека", - сообщил Паулаускас. Нарушителям может грозить ответственность по одной из статей уголовного кодекса.

Также на 21 человека составили админпротоколы за игнорирование масочного режима.

Сейчас Литва - среди стран ЕС с самой сложной эпидемиологической ситуацией. В последние дни прирост заражений впервые с декабря 2020 года превысил 3000. Показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 населения составляет 1270 случаев. Хуже ситуация только в соседней Латвии.

В настоящее время в Литве привиты обеими дозами вакцины от коронавируса около 71% взрослого населения.

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Темы: Литвавакцинация
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