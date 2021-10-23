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В Естонії через ковід-хвилю почали відкладати нетермінову меддопомогу

Субота, 23 жовтня 2021, 13:24

З понеділка 25 жовтня через зростання кількості хворих на коронавірус заклади охорони здоров’я почнуть госпіталізовувати у першу чергу пацієнтів, що потребують невідкладної допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на естонського мовника ERR

Деталі: Керівниця Департаменту здоров’я Марі-Анне Хярма ухвалила таке рішення через зростаючу кількість пацієнтів з коронавірусом, яким необхідна госпіталізація. 

Медзаклади повинні тимчасово звільнити додаткові місця для пацієнтів з коронавірусом. Надання медичної допомоги у випадках, коли це не невідкладна ситуація, тимчасово обмежується.

"Швидкі" отримають можливість виїздити на виклики зі скороченою бригадою та залучати волонтерів.

Естонія зараз - серед трьох країн ЄС з найгіршою ситуацією з коронавірусом. За останніми даними Європейського центру з попередження і контролю захворювань, в Естонії показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення складає 1086. Більше - лише у сусідніх Литві та Латвії, де він становить 1163 і 1256 відповідно.

За прогнозами, хвиля епідемії в Естонії продовжить наростати ще наступні 2-3 тижні.

В країні повністю щеплені від коронавірусу близько 65% дорослого населення.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміяЕстонія
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