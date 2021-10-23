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В Эстонии из-за ковид-волны начали откладывать несрочную медпомощь

Суббота, 23 октября 2021, 13:24

С понедельника 25 октября из-за роста числа больных коронавирусом учреждения здравоохранения в Эстонии начнут госпитализировать в первую очередь пациентов, нуждающихся в неотложной помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на эстонского вещателя ERR

Детали: Руководитель Департамента здоровья Мари-Анне Хярма приняла такое решение из-за растущего количества пациентов с коронавирусом, которым необходима госпитализация.

Медучреждения должны временно освободить дополнительные места для пациентов с коронавирусом. Оказание медицинской помощи в случаях, когда это не неотложная ситуация, временно ограничивается.

"Скорые" получат возможность выезжать на вызовы с сокращенным составом бригады и привлекать волонтеров.

Эстония сейчас - среди трех стран ЕС с наихудшей ситуацией с коронавирусом. По последним данным Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний, в Эстонии показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 населения составляет 1086. Больше - только в соседних Литве и Латвии, 1163 и 1256 соответственно.

По прогнозам, волна эпидемии в Эстонии продолжит нарастать еще следующие 2-3 недели.

В стране полностью привиты от коронавируса около 65% взрослого населения.

Темы: коронавирусэпидемияЭстония
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