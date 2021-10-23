Російську поетесу не пустили в Україну через її вояжі до окупованого Криму
Через незаконне відвідування Криму прикордонники заборонили в’їзд в Україну російській поетесі та авторці різних проєктів.
Джерело: повідомлення МВС, джерела УП у правоохоронних органах
Деталі: Правоохоронці розповіли, що 25-річна росіянка прилетіла в нашу країну з Іспанії.
У ході оформлення документів прикордонники встановили, що вона в порушення встановленого порядку в’їзду та виїзду незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію АР Крим.
За словами джерела Української правди, йдеться про росіянку Алісу Денисову 1996 року народження.
Дослівно: "Росіянка, яка виявилася поетесою та авторкою різних проєктів, неодноразово публікувала матеріали на кримську тематику та інформацію про відвідування тимчасово окупованої території України. Жінка зазначила, що на півострів їздила минулого року і потрапила туди потягом (з російської території, що незаконно - УП). За порушення норм українського законодавства громадянці Російської Федерації відмовлено у пропуску через державний кордон та заборонено в’їзд в Україну.