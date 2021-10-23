Российскую поэтессу не пустили в Украину из-за ее вояжей в оккупированный Крым

Паспорт россиянки, которую не пустили в Украину, фото МВД

Из-за незаконного посещения Крыма пограничники запретили въезд в Украину российской поэтессе и автору различных проектов.

Источник: сообщение МВД, источники УП в правоохранительных органах

Алиса Денисова во время общения с украинскими пограничниками

Детали: Правоохранители рассказали, что 25-летняя россиянка прилетела в нашу страну из Испании.

В ходе оформления документов пограничники установили, что она в нарушение установленного порядка въезда и выезда незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым.

По словам источника Украинской правды, речь идет о россиянке Алисе Денисовой 1996 года рождения.

Дословно: "Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины. Женщина отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда на поезде (с российской территории, незаконно - УП). За нарушение норм украинского законодательства гражданке Российской Федерации отказано в пропуске через государственную границу и запрещен въезд в Украину".