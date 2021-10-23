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Співлідер партії-переможиці виборів у Німеччині за швидкий запуск Північного потоку-2

Субота, 23 жовтня 2021, 15:23
Норберт Вальтер-Бор'янс, фото getty images

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (SPD) Норберт Вальтер-Бор'янс висловився за швидкий запуск "Північного потоку-2".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle

Пряма мова Вальтер-Бор'янса: "На жаль, рідко можна вибирати постачальників на основі симпатій до тієї чи іншої політичної системи".

Деталі: Вальтер-Бор’янс додав, що енергетична незалежність забезпечується "не обривом зв'язків з іншими, а шляхом встановлення якомога більшого числа зв'язків з якомога більшою кількістю партнерів". Також він зазначив, що Німеччина підтримує режим європейських санкцій щодо Росії. 

Втім, у випадку з ПП-2, на його думку, йдеться не лише про торгівлю, а про "інфраструктуру, яка допоможе нашій високоіндустріальній країні здійснити перехід на шляху до досягнення кліматичної нейтральності".

При цьому, "Зелені", потенційні коаліційні партнери SPD, мають протилежну позицію. Кілька днів тому їхня співлідерка Анналена Бербок звинуватила Росію в шантажі у зв'язку з високими цінами на енергоносії по всій Європі, заявивши, що Москва намагається використати Німеччину для запуску газопроводу "Північний потік-2".

Як відомо, цього тижня СДПН, "Зелені" та "Вільна демократична партія" (ВДП) почали офіційні перемовини про коаліцію. Вони прагнуть, щоб лідер соціал-демократів Олаф Шольц був обраний канцлером на тижні, який починається з 6 грудня.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива. Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців, після чого рішення передадуть на розгляд Єврокомісії.

Президент РФ Владімір Путін заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Голова найбільшої депутатської групи у Європарламенті звинуватив Росію у використанні газу як зброї. 

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю 22 жовтня звинуватив Росію в організації газової кризи в Європі та закликав ЄС скоординувати свою відповідь з Україною.

При цьому Україна запропонувала Євросоюзу додатковий транзит в обсязі 55 млрд кубометрів газу за "спеціальними умовами".

Теми: Північний потік-2Німеччина


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