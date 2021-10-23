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Сопредседатель партии-победителя выборов в Германии за быстрый запуск Северного потока-2

Суббота, 23 октября 2021, 15:23
Сопредседатель партии-победителя выборов в Германии за быстрый запуск Северного потока-2
Норберт Вальтер-Борьянс, фото getty images

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (SPD) Норберт Вальтер-Борьянс высказался за максимально быстрый запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: "Европейская правда" со ссілкой на Deutsche Welle

Детали: "К сожалению, редко можно выбирать поставщиков на основе симпатий к той или иной политической системе", - заявил Вальтер-Борьянс, добавив, что энергетическая независимость обеспечивается "не обрывом связей с другими, а путем установления как можно большего числа связей с как можно большим количеством партнеров ".

Вальтер-Борьянс отметил, что Германия поддерживает режим европейских санкций в отношении России.

Но в случае с ПП-2, по его мнению, речь идет не только о торговле, а о "инфраструктуре, которая поможет нашей высокоиндустриальной стране осуществить переход к климатической нейтральности".

При этом, "Зеленые", потенциальные коалиционные партнеры SPD, имеют противоположную позицию. Несколько дней назад их со-лидерка Анналена Бербок обвинила Россию в шантаже в связи с высокими ценами на энергоносители по всей Европе, заявив, что Москва пытается использовать Германию для запуска газопровода "Северный поток-2".

Как известно, на этой неделе СДПГ, "Зеленые" и "Свободная демократическая партия" (СвДП) начали официальные переговоры о коалиции. Они хотят, чтобы лидер социал-демократов Олаф Шольц был избран канцлером на неделе, которая начинается с 6 декабря.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к транспортировке топлива. Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев, после чего решение передадут на рассмотрение Еврокомиссии.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Глава крупнейшей депутатской группы в Европарламенте обвинил Россию в использовании газа в качестве оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября обвинил Россию в организации газового кризиса в Европе и призвал ЕС скоординировать свой ответ с Украиной.

При этом Украина предложила Евросоюзу дополнительный транзит в объеме 55 млрд кубометров газа по "специальным условиям".

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Темы: Северный поток-2Германия
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