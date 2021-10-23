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Меркель "не могла уявити", що Путін окупує Крим

Субота, 23 жовтня 2021, 16:01
Меркель не могла уявити, що Путін окупує Крим
Getty Images

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, що невдовзі залишить посаду, розповіла, що давно усвідомлювала "значні розбіжності" з президентом Росії Владіміром Путіним, але не могла уявити, що він вдасться до окупації Криму, а на Донбасі дійде до воєнного конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода", про це вона розповіла в  інтерв'ю Suddeutsche Zeitung.

Ангела Меркель зазначила, що ще у 2001 році під час виступу Путіна в Бундестазі зрозуміла, що у неї "є значні розбіжності" з президентом Росії. 

Як приклад, вона зазначила, що для Путіна розпад СРСР є "сумною подією (нагадаємо, він назвав це "найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття" - ЄП), ми ж, навпаки, відчуваємо радість з приводу закінчення холодної війни, об'єднання Німеччини та європейської єдності".

Але "при вступі на посаду я й уявити собі не могла, що він анексує Крим і що на сході України – практично поруч з Євросоюзом – дійде до таких воєнних зіткнень", – сказала Ангела Меркель.

Як відомо, Ангела Меркель невдовзі залишить посаду. Днями почалися офіційні перемовини про коаліцію переможців виборів-соціал демократів із "Зеленими" та "Вільними демократами"; партії хочуть щоб лідер соціал-демократів Олаф Шольц був обраний канцлером на тижні, який починається з 6 грудня. 

22 жовтня глави держав і урядів ЄС на саміті влаштували Меркель бурхливі овації - для неї цей саміт став 107-мим за 16 років і, швидше за все, останнім.

Більше про роль Ангели Меркель для України - у статті "Мутті" чи "фрау Ріббентроп"? Нащо Меркель їде до Києва з прощальним візитом.

Теми: МеркельПутінКримРосія
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