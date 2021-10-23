Меркель "не могла представить", что Путин оккупирует Крым

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая вскоре уйдет с должности, рассказала, что давно осознавала "значительные разногласия" с президентом России Владимиром Путиным, но не могла представить, что он оккупирует Крыма и на Донбассе дойдет до военного конфликта.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода", об этом она рассказала в интервью Suddeutsche Zeitung.

Ангела Меркель отметила, что еще в 2001 году во время выступления Путина в Бундестаге поняла, что у нее "есть значительные разногласия" с президентом России.

В качестве примера, она отметила, что для Путина распад СССР является "печальным событием (напомним, он назвал это "величайшей геополитической катастрофой ХХ века" - ЕП), мы, наоборот, чувствуем радость по поводу окончания холодной войны, объединения Германии и европейского единства".

Но "при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины - практически рядом с Евросоюзом - дойдет до таких военных столкновений", - сказала Ангела Меркель.

Как известно, Ангела Меркель вскоре покинет пост. На днях начались официальные переговоры о коалиции победителей выборов-социал демократов с "Зелеными" и "Свободными демократами"; партии хотят, чтобы лидер социал-демократов Олаф Шольц был избран канцлером на неделе, которая начинается с 6 декабря.

22 октября главы государств и правительств ЕС на саммите устроили Меркель бурные овации - для нее этот саммит стал 107-мым за 16 лет и, скорее всего, последним.

Подробнее о роли Ангелы Меркель для Украины - в статье "Мутти" или "фрау Риббентроп"? Зачем Меркель едет в Киев с прощальным визитом.