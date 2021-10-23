Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол ЄС привітав розблокування судової реформи

Субота, 23 жовтня 2021, 16:28
Посол ЄС привітав розблокування судової реформи
Матті Маасікас, пресслужба форуму "Україна 30"

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас привітав обрання Радою суддів кандидатів до Етичної комісії при Вищій раді правосуддя за своєю квотою, що розблоковує судову реформу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Гарний крок до впровадження реформи судової системи. Тепер Вища рада правосуддя має створити Етичну раду - що можливо зробити за тиждень - і робота може розпочатися", - зазначив він.

Нагадаємо, міжнародні партнери запропонували сильних кандидатів-експертів до відбіркових органів при ВРП та Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС). Проте Рада суддів призначила членів лише до органу при ВККС, тоді як призначення членів до Етичної комісії, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя, з українського боку затримувалося.

13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради.

Після того в Офісі президента провели спеціальну зустріч щодо цього питання за участі керівників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного суду, представники парламенту, а також послів країн Групи семи.  

Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо та посли "Великої сімки" закликали якомога швидше висунути кандидатів до Етичної ради від Ради суддів.

23 жовтня Рада суддів України обрала кандидатів в перший склад Етичної ради за своєю квотою та направила до Вищої ради правосуддя, таким чином розблокувавши реформу.

Читайте також: "Суддям буде важко таке прийняти": як має змінитися система правосуддя в Україні,

а також: Від аргументів до компліментів: як G7 намагається зупинити судову катастрофу в Україні.

Теми: ЄСсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
ЄС
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
ЄС хоче направити в Україну військових інструкторів, коли "обставини дозволять" – ЗМІ
Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: