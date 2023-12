Посол ЕС приветствовал разблокирование судебной реформы

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас приветствовал избрание Советом судей кандидатов в Этическую комиссию при Высшем совете правосудия по своей квоте, что разблокировало судебную реформу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

The Congress of Judges has nominated its candidates for the Ethics Council of the High Council of Justice. A good step forward on the implementation of the justice reform. Now, the HCJ needs to establish the Ethics Council which is doable within a week - and the work can start!