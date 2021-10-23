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Посол ЕС приветствовал разблокирование судебной реформы

Суббота, 23 октября 2021, 16:28
Посол ЕС приветствовал разблокирование судебной реформы
Матти Маасикас, пресс-служба форума "Украина 30"

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас приветствовал избрание Советом судей кандидатов в Этическую комиссию при Высшем совете правосудия по своей квоте, что разблокировало судебную реформу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Хороший шаг к внедрению реформы судебной системы. Теперь необходимо, чтобы Высший совет правосудия создал Этический совет - что можно сделать за неделю - и работа может начаться", - отметил он.

Напомним, международные партнеры предложили сильных кандидатов-экспертов в отборочные органы при ВСП и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Однако Совет судей назначил членов только в орган при ВККС, тогда как назначение членов в Этическую комиссию, которая должна играть ключевую роль в очистке Высшего совета правосудия, с украинской стороны задерживалось.

13 сентября Совет судей не поддержал ни одного из кандидатов по своей квоте на должности членов Этического совета.

После того в Офисе президента провели специальную встречу по этому вопросу с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, а также послов стран Группы семи.

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио и послы "Большой семерки" призвали как можно скорее выдвинуть кандидатов в Этический совет.

23 октября Совет судей Украины избрал кандидатов в первый состав Этического совета по своей квоте и направил в Высший совет правосудия, таким образом разблокировав реформу.

Читайте также: "Судьям будет трудно такое принять": как должна измениться система правосудия в Украине,

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Темы: ЕСсуд
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