У Києві почали підключати будинки до тепла, процес займе 7 днів

У Києві розпочали підключення будівель до тепла, до кінця доби планують підключити близько 9% житлового фонду.

Джерело: КМДА

Деталі: Зазначається, що місто прийняло рішення про старт опалювального сезону з 23 жовтня, враховуючи прогноз погоди на наступний тиждень. Згідно з даними синоптиків, середньодобова температура триматиметься на рівні нижче 8 градусів.

До кінця доби суботи планують підключити близько 9% житлового фонду в зоні обслуговування "Київтеплоенерго".

У КМДА пояснили, що в столиці функціонує одна з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі, і розгортання такої системи займає близько 7 днів.

"Увімкнення опалення всім споживачам за більш стислі терміни неможливе. Різке збільшення теплового навантаження – температури теплоносія та тиску – може призвести до аварійних пошкоджень", – йдеться в повідомленні.

У КМДА також нагадали, що заклади соціальної сфери мали змогу підключатися до опалення за індивідуальними заявками керівництва з 1 жовтня.

Станом на ранок 23 жовтня тепло вже отримують 84% (383) шкіл, 95,9% (513) дитячих садочків, а також 50,5% (165) лікувальних закладів.

Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками управителів будинків.