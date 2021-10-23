В Киеве начали подключать дома к теплу, процесс займет 7 дней

В Киеве начали подключение зданий к теплу, до конца суток планируют подключить около 9% жилищного фонда.

Источник: КГГА

Детали: Отмечается, что город принял решение о старте отопительного сезона с 23 октября, учитывая прогноз погоды на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже 8 градусов.

До конца суток субботы планируют подключить около 9% жилого фонда в зоне обслуживания "Киевтеплоэнерго".

В КГГА объяснили, что в столице функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе, и развертывание такой системы занимает около 7 дней.

"Включение отопления всем потребителям в более сжатые сроки невозможно. Резкое увеличение тепловой нагрузки – температуры теплоносителя и давления – может привести к аварийным повреждениям", – говорится в сообщении.

В КГГА также напомнили, что учреждения социальной сферы имели возможность подключаться к отоплению по индивидуальным заявкам руководства с 1 октября.

По состоянию на утро 23 октября тепло уже получают 84% (383) школ, 95,9% (513) детских садов, а также 50,5% (165) лечебных учреждений.

Дома, которые получают тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам управляющих домов.