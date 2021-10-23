Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве начали подключать дома к теплу, процесс займет 7 дней

Суббота, 23 октября 2021, 16:52
Київтеплоенерго

В Киеве начали подключение зданий к теплу, до конца суток планируют подключить около 9% жилищного фонда.

Источник: КГГА

Детали: Отмечается, что город принял решение о старте отопительного сезона с 23 октября, учитывая прогноз погоды на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже 8 градусов.

До конца суток субботы планируют подключить около 9% жилого фонда в зоне обслуживания "Киевтеплоэнерго".

В КГГА объяснили, что в столице функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе, и развертывание такой системы занимает около 7 дней.

"Включение отопления всем потребителям в более сжатые сроки невозможно. Резкое увеличение тепловой нагрузки – температуры теплоносителя и давления – может привести к аварийным повреждениям", – говорится в сообщении.

В КГГА также напомнили, что учреждения социальной сферы имели возможность подключаться к отоплению по индивидуальным заявкам руководства с 1 октября.

По состоянию на утро 23 октября тепло уже получают 84% (383) школ, 95,9% (513) детских садов, а также 50,5% (165) лечебных учреждений.

Дома, которые получают тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам управляющих домов.

Украинская правда
Темы: Киевотопление
powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус: Украина вошла в четверку стран, где больше всего новых больных

У побережья Канады загорелось судно с химикатами

В джунглях Колумбии поймали лидера наркокартеля

обновленоПатриарха Варфоломея госпитализировали в США

Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр

15-летний подросток за рулем врезался в дерево: 4 погибших, 2 травмированных

Все новости...
Киев
Ночь на 22 октября в Киеве стала самой теплой за почти полтора века
В ТРЦ и спортзал только с ПЦР-тестом или сертификатом: как будет жить "красный" Киев
Из-за загрязнения озера в Киеве силовики проводят обыски в "Плесе"
Последние новости
06:24
Китай уменьшит использование ископаемого топлива до 20% к 2060 году
05:35
Коронавирус: Украина вошла в четверку стран, где больше всего новых больных
04:35
"ИГИЛ" взяло на себя ответственность за взрыв в баре в Уганде
03:35
У побережья Канады загорелось судно с химикатами
02:30
Израиль анонсировал строительство 1300 новых домов на оккупированном Западном берегу
01:30
На нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии прогремел взрыв, 25 погибших
00:29
В джунглях Колумбии поймали лидера наркокартеля
23:22
Двойника кандидата-"слуги" в Черкасской области отправили под домашний арест
22:43
В США детей от 5 лет могут начать прививать против COVID в ноябре
22:19
В Херсонской области нашли повешенным патрульного
Все новости...