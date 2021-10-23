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Facebook звинувачує українця у продажу даних 178 мільйонів користувачів

Субота, 23 жовтня 2021, 18:10
itc.ua

Компанія Facebook подала в суд на українця Олександра Солонченка, який, за її твердженням, продав загальнодоступні дані 178 мільйонів користувачів соцмережі на форумі.

Джерело: Business Insider

Деталі: Позов був поданий у четвер, 21 жовтня, в Північному окрузі Каліфорнії.

Facebook стверджує, що Олександр Олександрович Солонченко порушив "Умови використання" та "Умови платформи" компанії, які забороняють користувачам проводити будь-які незаконні дії з її даними, отримувати дані за допомогою автоматичних засобів і надавати їх третім особам без згоди компанії.

У позові йдеться, що Солонченко під ніком "Solomame" використовував автоматизований метод для вилучення ідентифікаторів користувачів і номерів телефонів приблизно у 178 мільйонів користувачів Facebook у період з 2018 по 2019 рік.

Згідно з доказами, представленими юристами Facebook, Солонченко продавав також дані з інших компаній на Raid Forums, веб-сайті, де користувачі купують і продають масиви даних.

Facebook просить, щоб справу розглядав суд присяжних. Компанія домагається заборони для Солонченка використовувати її продукти або продавати будь-які отримані від неї дані, а також неназваної суми відшкодування збитку.

Українська правда
Теми: facebookхакери


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