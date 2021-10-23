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Facebook обвиняет украинца в продаже данных 178 миллионов пользователей

Суббота, 23 октября 2021, 18:10
itc.ua

Компания Facebook подала в суд на украинца Александра Солонченко, который, по ее утверждениям, продал общедоступные данные 178 миллионов пользователей соцсети на форуме.

Источник: Business Insider

Детали: Иск был подан в четверг, 21 октября, в Северном округе Калифорнии.

Facebook утверждает, что Александр Александрович Солонченко нарушил "Условия использования" и "Условия платформы" компании, которые запрещают пользователям производить любые незаконные действия с ее данными, получать данные с помощью автоматических средств и предоставлять их третьим лицам без одобрения компании.

В иске говорится, что Солонченко под ником "Solomame" использовал автоматизированный метод для извлечения идентификаторов пользователей и номеров телефонов примерно у 178 миллионов пользователей Facebook в период с 2018 по 2019 год.

Согласно доказательствам, представленным юристами Facebook, Солонченко продавал просочившиеся данные из других компаний на Raid Forums, веб-сайте, где пользователи покупают и продают утекшие и украденные массивы данных.

Facebook просит, чтобы дело рассматривал суд присяжных. Компания добивается запрета для Солонченко использовать ее продукты или продавать любые полученные от нее данные, а также неназванной суммы возмещения ущерба.

Украинская правда
Темы: facebookхакеры
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