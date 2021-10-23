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Ердоган доручив вислати з Туреччини послів 10 держав, включно з США

Субота, 23 жовтня 2021, 18:30
AFP via Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ініціює оголошення персонами нон грата 10 послів, які оприлюднили заяви на захист активіста Османа Кавали, якого судять за нібито причетність до спроби держперевороту у 2016 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка турецьких ЗМІ, серед яких Hurriyet Daily News.

"Я доручив нашому міністру закордонних справ якнайшвидше оголосити цих десятьох послів персонами нон грата", - заявив Ердоган у публічній промові 23 жовтня. 

На сайті Міністерства закордонних справ Туреччини ще немає заяв з цього приводу. 

Перед цим 19 жовтня керівників дипломатичних місій США, Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Канади та Нової Зеландії викликали до МЗС Туреччини.

Дипломати у спільній заяві закликали негайно звільнити Кавалу, нагадуючи, що з початку судового процесу минуло чотири роки, на його користь є рішення ЄСПЛ, а заведення на нього нових справ після попереднього виправдання ставить під сумнів повагу до демократії, верховенства права і прозорість судочинства у Туреччині.

Османа Кавалу звинувачують у причетності до невдалої спроби держперевороту у липні 2016 року, відповідальність за який турецька влада покладає на рух Фейтуллаха Гюлена.

У Туреччині рух ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена вважається терористичною організацією. Колись він був союзником Ердогана і допоміг релігійній консервативній Партії справедливості і розвитку (ПСР) турецького президента прийти до влади. Але після цього союзники розійшлися.

Після невдалої спроби військового перевороту у 2016 році Ердоган поклав відповідальність за нього на рух Гюлена та почав масштабні переслідування його прихильників або тих, кого вважали такими. За звинуваченнями у зв’язках з Гюленом з державних посад звільнили близько 130 000 осіб.

Гюлен, який з 1999 року живе в добровільному вигнанні в США, свою причетність заперечує.

Теми: Туреччина


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