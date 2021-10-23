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Эрдоган доручил выслать из Турции послов 10 стран, включительно с США

Суббота, 23 октября 2021, 18:30
AFP via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инициирует объявление персонами нон грата 10 послов, которые опубликовали заявление с призывом освободить активиста Османа Кавалу, которого судят за якобы причастность к попытке госпереворота в 2016 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд турецких СМИ, среди которых Hurriyet Daily News.

"Я поручил нашему министру иностранных дел как можно скорее объявить этих десять послов персонами нон грата", - заявил Эрдоган в публичной речи 23 октября.

На сайте Министерства иностранных дел Турции ещё нет заявлений по этому поводу.

Перед этим 19 октября руководителей дипломатических миссий США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Канады и Новой Зеландии вызывали в МИД Турции.

Дипломаты в совместном заявлении призвали немедленно освободить Кавалу, напоминая, что с начала судебного процесса прошло четыре года, в его пользу есть решение ЕСПЧ, а заведение на него новых дел после оправдания по первым ставит под сомнение уважение к демократии, верховенству права и прозрачность судопроизводства в Турции .

Кавалу обвиняют в причастности к неудачной попытки госпереворота в июле 2016 года, ответственность за который турецкие власти возлагает на движение Фейтуллаха Гюлена.

В Турции движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена считается террористической организацией. Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (ПСР) турецкого президента прийти к власти. После этого союзники разошлись.

После неудачной попытки военного переворота в 2016 году Эрдоган возложил ответственность за него на движение Гюлена и начал масштабные преследования его сторонников или тех, кого считали таковыми. По обвинению в связях с Гюлена из государственных должностей уволили около 130 000 человек.

Гюлен, который с 1999 года живет в добровольном изгнании в США, свою причастность отрицает.

Темы: Турция
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