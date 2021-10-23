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У Києві ресторан оштрафували за порушення карантину

Субота, 23 жовтня 2021, 21:15
У Києві ресторан оштрафували за порушення карантину
фото: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

У Києві ресторан Nebos оштрафували за порушення карантинних правил.

Джерело: голова Комітету ВР з питань здоров'я Михайло Радуцький у Facebook, головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Деталі: Ресторан на вулиці Мала Житомирська перевірили за скаргою небайдужих киян.

Комісія виявила наступні порушення: відвідувачі та персонал пересуваються по закладу без масок, відсутнє маркування для дотримання соціальної дистанції у черзі, не виконується регулярне вологе прибирання приміщень, миття та дезінфекція поверхонь, не проводиться температурний скринінг відвідувачів та працівникам перед початком робочої зміни, столи розміщені ближче ніж 1,5 метрів та за ними розміщується більше 4 осіб.

За результатом перевірки працівники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною першою статті 43-3 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Власнику закладу загрожує штраф від 17 тис грн до 170 тис грн. Остаточне рішення має прийняти суд.

Радуцький закликав громадян повідомляти до Нацполіції та Держспоживслужби про порушення карантину у спортклубах, ресторанах, розважальних закладах, тощо.

Разом з тим, як повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, оштрафували за порушення карантину ресторан живої кухні Nebos (вул. Мала Житомирська, 3/4).

 
фото: головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

За результатами перевірки, що проходила в присутності представників ЗМІ, встановлено порушення низки обмежувальних протиепідемічних заходів.

30 вересня на сторінці ресторану Nebos у соцмережах з'явилося повідомлення: "Нам не важливо, маєте ви маску чи ні, вакцинувалися чи ні – ми завжди відкриті для людей, які беруть відповідальність за своє здоров‘я".

Українська правда

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Теми: Київкарантин
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