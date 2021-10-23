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В Киеве ресторан оштрафовали за нарушение карантина

Суббота, 23 октября 2021, 21:15
В Киеве ресторан оштрафовали за нарушение карантина
фото: главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве

В Киеве ресторан Nebos оштрафовали за нарушение карантинных правил.

Источник: председатель Комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий в Facebook, главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве

Детали: Ресторан на улице Малая Житомирская проверили по жалобе неравнодушных киевлян.

Комиссия выявила следующие нарушения: посетители и персонал передвигаются по заведению без масок, отсутствует маркировка для соблюдения социальной дистанции в очереди, не выполняется регулярная влажная уборка помещений, мытье и дезинфекция поверхностей, не проводится температурный скрининг посетителей и работников перед началом рабочей смены, столы расположены ближе 1,5 метров и за ними размещается более 4 человек.

По результатам проверки сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по части первой статьи 43-3 Кодекса Украины об административном правонарушении.

Владельцу заведения грозит штраф от 17 тысяч до 170 тысяч гривен. Окончательное решение должен принять суд.

Радуцкий призвал граждан сообщать в Нацполицию и Госпотребслужбу о нарушении карантина в спортклубах, ресторанах, развлекательных заведениях и тому подобное.

Вместе с тем, как сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве, оштрафовали за нарушение карантина ресторан живой кухни Nebos (ул. Малая Житомирская, 3/4).

 
фото: главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве

По результатам проверки, проходившей в присутствии представителей СМИ, установлены нарушения ряда ограничительных противоэпидемических мер.

30 сентября на странице ресторана Nebos в соцсетях появилось сообщение: "Нам не важно, имеете вы маску или нет, вакцинировались или нет - мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье".

Украинская правда

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Темы: Киевкарантин
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