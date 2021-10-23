В Україну йде похолодання, вночі до 9° морозу

В Україні найближчими днями похолодає, але буде переважно без опадів.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі: У неділю в Україні без опадів, лише вдень у Криму та Приазов'ї можливий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

У Києві в неділю без опадів, температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.

У понеділок в Україні очікується холодна без опадів погода з температурою вночі 1-6° морозу, в Карпатах та східних областях 5-9° морозу, вдень 3-8 тепла, на Закарпатті 8-14 тепла.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

У Києві в понеділок холодна без опадів погода. Вітер слабкий. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.