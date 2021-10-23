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В Украину идет похолодание, ночью до 9° мороза

Суббота, 23 октября 2021, 23:49
AFP via Getty Images

В Украине в ближайшие дни похолодает, но будет преимущественно без осадков.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали: В воскресенье в Украине без осадков, лишь днем в Крыму и Приазовье возможен дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, в южной части ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

 

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.

В понедельник в Украине ожидается холодная без осадков погода с температурой ночью 1-6° мороза, в Карпатах и восточных областях 5-9° мороза, днем 3-8 тепла, на Закарпатье 8-14 тепла.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

 

В Киеве в понедельник холодная без осадков погода. Ветер слабый. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

Темы: погода
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