Повінь в Іспанії: затоплені автомобілі та будинки

Регіон Аліканте в Іспанії постраждав від повені.

Джерело: Sky News із посиланням на дані Державного метеорологічного агентства (AEMET)

Деталі: У місті Торрев’єха випало до чотирьох дюймів опадів, що призвело до евакуації школи у Вега-Баха-дель-Сегура.

Цьогоріч це не перший випадок, коли Аліканте постраждало від повені, кліматично-погодне явище сталося тут у серпні.

На опублікованих відео видно затоплені вулиці, будівлі, ринки, а також плаваючі автомобілі.

This afternoon World Weather News is from Spain



Good afternoon everyone,



Heavy rain caused localised flooding yesterday in parts of the south of Spain, Like here in the video, at Benejözar market, Alicante.



Video by Alberto Fernandez,



Kind regards,

KWT Dave. pic.twitter.com/0QEYKVynOA