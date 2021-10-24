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Повінь в Іспанії: затоплені автомобілі та будинки

Неділя, 24 жовтня 2021, 03:47
Повінь в Іспанії: затоплені автомобілі та будинки
фото: скриншот відео

Регіон Аліканте в Іспанії постраждав від повені.

Джерело: Sky News із посиланням на дані Державного метеорологічного агентства (AEMET)

Деталі: У місті Торрев’єха випало до чотирьох дюймів опадів, що призвело до евакуації школи у Вега-Баха-дель-Сегура.

Цьогоріч це не перший випадок, коли Аліканте постраждало від повені, кліматично-погодне явище сталося тут у серпні.

На опублікованих відео видно затоплені вулиці, будівлі, ринки, а також плаваючі автомобілі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Іспаніяпогода
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