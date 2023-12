Наводнение в Испании: затопленные автомобили и дома

Регион Аликанте в Испании пострадал от наводнения.

Источник: Sky News со ссылкой на данные Государственного метеорологического агентства (AEMET)

Детали: В городе Торревьеха выпало до четырех дюймов осадков, что привело к эвакуации школы в Вега-Баха-дель-Сегура.

В этом году это не первый случай, когда Аликанте пострадало от наводнения, климатически-погодное явление произошло здесь в августе.

На опубликованных видео видно затопленые улицы, здания, рынки, а также плавающие автомобили.

Heavy rain caused localised flooding yesterday in parts of the south of Spain, Like here in the video, at Benejözar market, Alicante.



Video by Alberto Fernandez,



