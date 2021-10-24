У Балтійському регіоні з’явилася нова база НАТО – для винищувачів і БПЛА

Військово-повітряні сили країн-членів НАТО після завершення модернізації і сертифікації ввели в режим повномасштабного використання військовий аеродром Лієлварде в Латвії.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на повітряне командування Альянсу

Дослівно: "Тепер союзні ВПС НАТО мають доступ до ще одного модернізованого військового аеродрому в регіоні Балтики. Аеродром Лієлварде здатний приймати союзні літаки в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов".

Деталі: Авіабаза у Лієлварде розташована на південний схід від Риги, була заснована СРСР ще в 1970 році. Вона була однією з найбільших в країнах Балтії.

Згідно з повідомленням Альянсу, винищувачі НАТО, які здійснюють патрулювання в регіоні Балтики, зможуть використовувати аеродром в якості запасної злітно-посадкового майданчика.

Тобто в разі неможливості використання авіабаз в Емарі в Естонії або Шяуляй в Литві винищувачі будуть направлятися в Лієлварде в Латвії.

Найближчим часом на латвійський аеродром вже планують прибути датські винищувачі F-16 для здійснення на ротаційній основі натовського патрулювання в балтійському регіоні.

У НАТО підкреслили, що авіабаза в Лієлварде матиме велике значення для передового розміщення сил альянсу на його східному фланзі.

На авіабазі крім винищувачів будуть також розміщуватися військово-транспортні літаки і далекі безпілотні літальні апарати.