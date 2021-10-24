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В Балтийском регионе появилась новая база НАТО – для истребителей и БПЛА

Воскресенье, 24 октября 2021, 08:45
Истребители F-16, фото getty images

Военно-воздушные силы стран-членов НАТО после завершения модернизации и сертификации ввели в режим полномасштабного использования военный аэродром Лиелварде в Латвии.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на воздушное командование Альянса

Дословно: "Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях".

Детали: Авиабаза в Лиелварде, расположенная к юго-востоку от Риги, была основана СССР еще в 1970 году. Она была одной из крупнейших в странах Балтии.

Согласно сообщению Альянса, истребители НАТО, осуществляющие патрулирование в регионе Балтики, смогут использовать аэродром в качестве запасной взлетно-посадочной площадки.

То есть в случае невозможности использования авиабаз в Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве истребители будут направляться в Лиелварде в Латвии.

В ближайшее время на латвийский аэродром уже планируют прибыть датские истребители F-16 для осуществления на ротационной основе натовского патрулирования в прибалтийском регионе.

В НАТО подчеркнули, что авиабаза в Лиелварде будет иметь большое значение для передового размещения сил альянса на его восточном фланге.

На авиабазе помимо истребителей будут также размещаться военно-транспортные самолеты и дальние беспилотные летательные аппараты.

Расположение новой авиабазы НАТО
Расположение новой авиабазы НАТО

Темы: НАТОЛитва
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