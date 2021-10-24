Україна отримає 1,5 млн доз ковід-вакцини AstraZeneca від Німеччини

Німеччина безоплатно надала різним країнам 7,6 мільйона доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, зокрема, препарат отримає й Україна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Крім того, ще 10 млн доз передані в міжнародну програму рівного доступу до лікарських препаратів COVAX, ініційовану Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Найбільше вакцин від Німеччини отримав В'єтнам - 2,6 млн доз, потім йдуть Україна (1,5 млн), Єгипет, Гана (кожна - по 1,2 млн) і Намібія (0,2 млн). Ще 350 тисяч доз повинні бути відправлені в Таїланд.

А починаючи з жовтня, всі вакцини від виробника Johnson & Johnson, які надходитимуть до Німеччини, відразу передаються в програму COVAX.

В цілому уряд ФРН схвалив передачу третім країнам 100 млн доз вакцин від різних виробників, які повинні в основному розподілятися через COVAX. Німеччина також вклала 2,2 мільярда євро в глобальні програми по боротьбі з коронавірусом, з них 1,6 млрд безпосередньо в різні ініціативи ВООЗ.

Нагадаємо, перелік, контакти та графік роботи пунктів та центрів вакцинації розміщені на сайті vaccination.covid19.gov.ua.