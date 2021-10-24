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Украина получит 1,5 млн доз ковид-вакцины AstraZeneca от Германии

Воскресенье, 24 октября 2021, 13:37
AstraZeneca, фото getty images

Германия безвозмездно предоставила различным странам 7,6 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Кроме того, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX, инициированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Больше вакцин от Германии получил Вьетнам – 2,6 млн доз, затем идут Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 000 доз должны быть отправлены в Таиланд.

А начиная с октября, все вакцины от производителя Johnson & Johnson, которые будут поступать в Германию, сразу передаются в программу COVAX.

В целом правительство ФРГ одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от различных производителей, которые должны в основном распределяться через COVAX. Германия также вложила 2,2 миллиарда евро в глобальные программы по борьбе с коронавируса, из них 1,6 млрд непосредственно в различные инициативы ВОЗ.

Напомним, перечень, контакты и график работы пунктов и центров вакцинации размещены на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Темы: вакцинациякоронавирусГерманияУкраина
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