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У Польщі затримали українця, підозрюваного у перевезенні мігрантів

Неділя, 24 жовтня 2021, 14:07

У Підляському воєводстві Польщі затримано українця, який, ймовірно, перевозив мігрантів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо"

Деталі: "Поліція Підляшшя затримала громадянина України, який перевозив у автобусі 12 осіб, котрі, ймовірно, нелегально перебували на території Польщі. Під час переслідування на дорозі в Бельському повіті сталася ДТП, одна людина зазнала травм", - йдеться у повідомленні.

Речник підляської поліції Томаш Крупа повідомив, що інцидент стався в суботу вранці, 23 жовтня, на національній дорозі 66. Поліція намагалася зупинити автобус марки Renault для огляду, але водій не загальмував.

Поліція розпочала переслідування, але їй перешкоджав автомобіль марки Nissan. Водій автомобіля виїхав на протилежну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем Honda. Пасажира Honda доставили до лікарні.

Водій автобуса Renault повернув на бічну ґрунтову дорогу, втік із місця події, залишивши автобус із 12 людьми. Томаш Крупа повідомив, що поліція затримала водія автобуса через три кілометри. Затримано водія Nissan, який теж виявився громадянином України.

У поліції повідомили, що через стан здоров’я до лікарні потрапили двоє жінок та дитина, які їхали в автобусі Renault. Автобус у ДТП не потрапив.

Нагадаємо, цього тижня у Польщі сталася аварія за участі мікроавтобуса, в якому нелегальні мігранти подорожували до західного кордону країни. Водій виявився громадянином України, його затримали.

"Українська правда" в Threads

Теми: Польщаміграція
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