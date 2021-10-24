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В Польше задержали украинца, подозреваемого в перевозке мигрантов

Воскресенье, 24 октября 2021, 14:07

В Подляшском воеводстве Польши задержан украинец, который, вероятно, перевозил мигрантов.

Источник: "Европейская правда" со ссілкой на "Польское радио"

Детали: "Полиция Подляшье задержала гражданина Украины, который перевозил в автобусе 12 человек, которые, вероятно, нелегально находились на территории Польши. Во время преследования на дороге в Бельском уезде произошло ДТП, один человек получил травмы ", - говорится в сообщении.

Представитель Подляшской полиции Томаш Крупа сообщил, что инцидент произошел в субботу утром, 23 октября, на национальной дороге 66. Полиция пыталась остановить автобус марки Renault для осмотра, но водитель не остановился.

Полиция начала преследование, но ей препятствовал автомобиль марки Nissan. Водитель автомобиля выехал на противоположную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Honda. Пассажира Honda доставили в больницу.

Водитель автобуса Renault повернул на боковую грунтовую дорогу, скрылся с места происшествия, оставив автобус с 12 людьми. Томаш Крупа сообщил, что полиция задержала водителя автобуса через три километра. Задержан водитель Nissan, который тоже оказался гражданином Украины.

В полиции сообщили, что по состоянию здоровья в больницу попали две женщины и ребенок, которые ехали в автобусе Renault. Автобус в ДТП не попал.

Напомним, на этой неделе в Польше произошла авария с участием микроавтобуса, в котором нелегальные мигранты путешествовали к западной границе страны. Водитель оказался гражданином Украины, его задержали.

Темы: Польшамиграция
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