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США хочуть пояснень від Туреччини через висилку послів

Неділя, 24 жовтня 2021, 14:37
США хочуть пояснень від Туреччини через висилку послів
AFP via Getty Images

У Державному департаменті США чекають пояснень від турецької сторони після рішення вислати десять послів, у тому числі посла Сполучених Штатів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: "Ми знаємо про ці повідомлення і просимо роз'яснення у міністерстві закордонних справ Туреччини" – заявили у Держдепі. Нинішній посол США Девід Саттерфілд був призначений у 2019 році. Кандидатуру на його заміну Джеффа Флейка схвалив комітет Сенату із закордонних справ у вівторок.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що доручив оголосити персонами нон грата 10 послів, які оприлюднили заяву на захист активіста Османа Кавали, якого судять за нібито причетність до спроби держперевороту у 2016 році.

Перед цим 19 жовтня керівників дипломатичних місій США, Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Канади та Нової Зеландії викликали до МЗС Туреччини.

Дипломати у спільній заяві закликали звільнити Кавалу, нагадуючи, що з часу його затримання минуло чотири роки, на його користь є рішення ЄСПЛ, а заведення на нього нових справ після попереднього виправдання ставить під сумнів повагу до демократії, верховенства права і прозорість судочинства у Туреччині.

Османа Кавалу звинувачують у причетності до невдалої спроби держперевороту у липні 2016 року, відповідальність за який турецька влада покладає на рух Фейтуллаха Гюлена.

Теми: дипломатичні відносиниТуреччинаСША
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