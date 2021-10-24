США хотят объяснений от Турции из-за высылки послов

В Государственном департаменте США ждут объяснений от турецкой стороны после решения выслать десять послов, в том числе посла Соединенных Штатов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: "Мы знаем об этих сообщениях и просим разъяснения в министерстве иностранных дел Турции", - заявили в Госдепе. Нынешний посол США Дэвид Саттерфилд был назначен в 2019 году. Кандидатуру на его замену Джеффа Флэйка одобрил комитет Сената по иностранным делам во вторник.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поручил объявить персонами нон грата 10 послов, которые обнародовали заявление в защиту активиста Османа Кавалы, которого судят за якобы причастность к попытке госпереворота в 2016 году.

Перед этим 19 октября руководителей дипломатических миссий США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Канады и Новой Зеландии вызвали в МИД Турции.

Дипломаты в совместном заявлении призвали освободить Кавалу, напоминая, что с момента его задержания прошло четыре года, в его пользу является решение ЕСПЧ, а заведение на него новых дел после предварительного оправдание ставит под сомнение уважение к демократии, верховенству права и прозрачность судопроизводства в Турции.

Османа Кавалу обвиняют в причастности к неудачной попытки госпереворота в июле 2016 года, ответственность за который турецкие власти возлагает на движение Фейтуллаха Гюлена.