Озброєння на десятки млн доларів: прем'єр розповів, що США передали Україні
У жовтні Україна отримала від Сполучених Штатів військової допомоги на суму 60 млн доларів.
Джерело: прем'єр-міністра Денис Шмигаль у Facebook
Пряма мова: "Упродовж цього тижня до нашої країни надійшло дві партії додаткової міжнародної безпекової допомоги від Уряду Сполучених Штатів для потреб Збройних Сил України.
Зокрема, прибули боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо".
Деталі: Глава уряду додав, що загалом цього місяця Києву надійшло три партії військової допомоги, а їхня вартість склала майже 60 млн доларів.
Пряма мова: "Вдячні нашими американським партнерам. Це – разом із візитом очільника Пентагону Ллойда Остіна до України – є свідченням міцної та послідовної підтримки з боку США в протидії російській агресії".
Нагадаємо:
- Українські військові зустріли у п’ятницю, 22 жовтня, третю партію додаткової безпекової допомоги від США з комплексами "Джавелін", боєприпасами під "калібри НАТО", медаптечками.