Туска офіційно обрали головою найбільшої опозиційної партії Польщі

Колишній прем'єрміністр Польщі Дональд Туск був обраний лідером головної опозиційної сили Польщі "Громадянська платформа" на загальнопартійних виборах у ці вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Туск, який не мав конкурентів у голосуванні, набрав понад 97% голосів при явці 73,3% членів партії.

Колишній президент Європейської ради і нинішній голова Європейської народної партії (ЕНП), найбільшої політичної сили в ЄС, Дональд Туск оголосив цього літа, що повернеться у внутрішню політику, щоб перемогти правлячу партію "Право та справедливість".

Туск обіймає посаду виконуючого обов’язки лідера "Громадянської платформи" з липня.

"Дякуємо і вітаємо всіх переможців. Переможені не повинні опускати руки. Ви всі одна команда, а найголовніша гра ще попереду. Якщо ви вірите в перемогу, поляки будуть вірити в вас" - написав Дональд Туск у Twitter.

Минулого тижня на саміті у Брюсселі лідери ЄС обговорили суперечливі судові реформи польського уряду та рішення Конституційного суду Польщі, що проголошує першість національної конституції над договорами ЄС.

На тлі напруженості щодо верховенства права Брюссель відкладає надання Польщі частини коштів ЄС на відновлення після COVID-19.

У суботу Туск заявив журналістам, що після того, як очолив минулого четверга перед самітом зустріч лідерів ЄНП, серед яких була канцлер Німеччини Ангела Меркель, у нього були гарантії, що Польща отримає фінансування на відновлення.