Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Туска официально избрали председателем крупнейшей оппозиционной партии Польши

Воскресенье, 24 октября 2021, 18:21
Getty Images

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск был избран лидером главной оппозиционной силы Польши "Гражданская платформа" на общепартийных выборах в эти выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Туск, который не имел конкурентов в голосовании, набрал более 97% голосов при явке 73,3% членов партии.

Бывший президент Европейского совета и нынешний председатель Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей политической силы в ЕС, Дональд Туск объявил этим летом, что вернется во внутреннюю политику, чтобы победить правящую партию "Право и справедливость".

Туск занимает должность исполняющего обязанности лидера "Гражданской платформы" с июля.

"Спасибо и поздравляем всех победителей. Побежденные не должны опускать руки. Вы все одна команда, а самая игра еще впереди. Если вы верите в победу, поляки будут верить в вас", - написал Дональд Туск в Twitter.

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудили противоречивые судебные реформы польского правительства и решение Конституционного суда Польши, провозглашает первенство национальной конституции над договорами ЕС.

На фоне напряженности относительно верховенства права Брюссель откладывает предоставление Польше части средств ЕС на восстановление после COVID-19.

В субботу Туск заявил журналистам, что после того, как возглавил прошлый четверг перед саммитом встреча лидеров ЕНП, среди которых была канцлер Германии Ангела Меркель, у него были гарантии, что Польша получит финансирование на восстановление.

Темы: Польша
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина – третья в мире по суточной смертности от коронавируса

видеоСмертельное ДТП в Харькове: Infiniti несся на красный свет 100 км/ч

В крови Полякова, кроме метадона, нашли димедрол – МВД

фотоНазвали имя военного, убитого во вторник на Донбассе

В Германии сделали шаг к сертификации "Северного потока-2"

видеоВСУ впервые применили "Байрактар" в зоне ООС, уничтожили пушку боевиков

Все новости...
Польша
В Польше задержали украинца, подозреваемого в перевозке мигрантов
Германия усилила охрану границы с Польшей
В Польше задержали автобусы с нелегальными мигрантами
Последние новости
07:26
Оккупанты на Донбассе 13 раз били по позициям ВСУ
07:10
В Сенате Бразилии одобрили обвинения против Болсонару в 9-ти преступлениях
06:32
Украина – третья в мире по суточной смертности от коронавируса
05:45
В Донецкой области Миссия ОБСЕ зафиксировала 205 нарушений "тишины" в сутки
04:48
В США эксперты одобрили ковид-прививки детей с 5 лет вакциной Pfizer
03:54
Forbes признал Маска самым богатым в истории человечества
02:56
видеоВ одесской больнице закончился кислород, пациентов с Covid перевозят в другую клинику
02:12
В МВД прокомментировали ошибки в санкционном списке СНБО
01:14
видеоСмертельное ДТП в Харькове: Infiniti несся на красный свет 100 км/ч
00:23
Кандидатуру Джемилева предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Все новости...