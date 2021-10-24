Поліція шукає 9-місячну дівчинку зі Львова, яку могли викрасти

Поліція Львівщини розшукує 9-місячну дівчинку та колишнього співмешканця її матері, який може бути причетним до викрадення дитини.

Джерело: поліція Львівської області

Дослівно: "Співробітниками поліції Львівщини розшукується малолітня Нечаєва Вікторія Олександрівна, 05.01.2021 р.н., мешканка Львова.

Як попередньо встановили правоохоронці, дитина могла бути викрадена. А також встановлено, що до викрадення може бути причетний колишній співмешканець матері дитини, Лукач Юрій Васильович, 22.04.1990 р.н., мешканець селища Підволочиськ Тернопільської області".

Деталі: Дівчинка має зріст 60-70 сантиметрів, волосся світле. Юрій Лукач – вік 31 рік, невеликого зросту, неголений, був одягнений у синю куртку та жовті штани. Особлива прикмета – татуювання на лівій руці.

Усіх, кому відомі деталі події або місце перебування розшукуваних, просять звертатися на номером 102 або у найближчий підрозділ поліції.