Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поліція шукає 9-місячну дівчинку зі Львова, яку могли викрасти

Неділя, 24 жовтня 2021, 20:08
фото поліції

Поліція Львівщини розшукує 9-місячну дівчинку та колишнього співмешканця її матері, який може бути причетним до викрадення дитини.

Джерело: поліція Львівської області

Дослівно: "Співробітниками поліції Львівщини розшукується малолітня Нечаєва Вікторія Олександрівна, 05.01.2021 р.н., мешканка Львова.

Як попередньо встановили правоохоронці, дитина могла бути викрадена.  А також встановлено, що до викрадення може бути причетний колишній співмешканець матері дитини, Лукач Юрій Васильович, 22.04.1990 р.н., мешканець селища Підволочиськ Тернопільської області".   

Деталі: Дівчинка має зріст 60-70 сантиметрів, волосся світле. Юрій Лукач – вік 31 рік, невеликого зросту, неголений, був одягнений у синю куртку та жовті штани. Особлива прикмета – татуювання на лівій руці.               

                    

Усіх, кому відомі деталі події або місце перебування розшукуваних, просять звертатися на номером 102 або у найближчий підрозділ поліції.

Українська правда
Теми: Львівдітиполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото 5 тисяч гривень за липові дані: затримали лікаря, який торгував сovid-сертифікатами

"Скіфське золото" передадуть музею в Києві до стабілізації ситуації в Криму: деталі рішення

фотоУ Харкові оштрафували мережу магазинів, яка торгувала цукерками з Росії

В Україні запустили реєстр педофілів

Президентський рейтинг: у Зеленського, Порошенка та Бойка зниження, у Разумкова підйом

Суд в Амстердамі наказав повернути "скіфське золото" Україні

Усі новини...
Львів
Львів відмовився віддати Росії останки радянського агента НКВС Кузнєцова 
У Львові заборонили працювати нічним клубам
У Львові вводять посилений карантин
Останні новини
16:35
малюнокВерховний суд відреагував на випад Данілова відомим мемом
16:32
"Київтеплоенерго" просить призупинити обшуки і перевірки, доки не подасть тепло киянам
16:30
Лукашенко поскаржився, що Захід перекинув танки на кордон із Білоруссю
16:20
У Меркель закінчились повноваження канцлерки Німеччини
16:09
Національний художній музей випустить цифрову колекцію українського мистецтва
15:57
Blue Origin Безоса і Sierra Space планують побудувати власну космічну станцію
15:31
фото 5 тисяч гривень за липові дані: затримали лікаря, який торгував сovid-сертифікатами
15:30
Венедіктова про розслідування замаху на Шефіра: На місці не стоїмо
15:19
"Скіфське золото" передадуть музею в Києві до стабілізації ситуації в Криму: деталі рішення
15:14
У НБУ пропонують збільшити страхові виплати за ДТП
Усі новини...