Полиция ищет 9-месячную девочку из Львова, которую могли похитить

Полиция Львовской области разыскивает 9-месячную девочку и бывшего сожителя ее матери, который может быть причастен к похищению ребенка.

Источник: полиция Львовской области

Дословно: "Сотрудниками полиции Львовской области разыскивается малолетняя Нечаева Виктория Александровна, 05.01.2021 г.р., жительница Львова.

Как предварительно установили правоохранители, ребенок мог быть похищен. А также установлено, что к похищению может быть причастен бывший сожитель матери ребенка, Лукач Юрий Васильевич, 22.04.1990 г.р., житель поселка Подволочиск Тернопольской области".

Детали: Девочка имеет рост 60-70 сантиметров, волосы светлые. Юрий Лукач – возраст 31 год, небольшого роста, небритый, был одет в синюю куртку и желтые штаны. Особая примета – татуировка на левой руке.

Всех, кому известны детали происшествия или место пребывания разыскиваемых, просят обращаться на номер 102 или в ближайшее подразделение полиции.