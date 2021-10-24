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Патріарха Варфоломія госпіталізували у США

Неділя, 24 жовтня 2021, 20:59
Orthodox times

Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували до лікарні Університету Джорджа Вашингтона в США.

Джерело: грецька православна архиєпархія Америки, Orthodox times

Деталі: Повідомляється, що патріарх відчув нездужання перед від'їздом на службу до собору Святої Софії.

У архиєпархії припустили, що його стан може бути викликаний тривалим перельотом і щільним розкладом заходів у США.

"Лікар порадив йому відпочити, і з обережності він буде доставлений до лікарні Університету Джорджа Вашингтона для спостереження", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в архиєпархії додали: "Його Святість почувається добре. За рекомендацією лікарів він проведе ніч у лікарні для спостереження і, як очікується, буде виписаний завтра вранці".

Як пише Orthodox times, патріарх Варфоломій прибув до Сполучених Штатів з офіційним візитом, який розпочався 23 жовтня і повинен тривати до 3 листопада.

Офіційний візит, відкладений з травня 2020 року через пандемію коронавірусу, є першим візитом патріарха до США з 2009 року.

У неділю Варфоломій мав відвідати Всеправославну Хоростасію в соборі Святої Софії у Вашингтоні, а також увести в сан нещодавно призначених священнослужителів Грецької православної церкви в Америці.

Українська правда
Теми: церкваСША


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