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Патриарха Варфоломея госпитализировали в США

Воскресенье, 24 октября 2021, 20:59
Orthodox times

Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали в больницу Университета Джорджа Вашингтона в США.

Источник: греческая православная архиепископия Америки, Orthodox times

Детали: Сообщается, что патриарх почувствовал недомогание перед отъездом на службу в собор Святой Софии.

В архиепископии допустили, что его состояние может быть вызвано длительным перелетом и плотным расписанием мероприятий в США.

"Врач посоветовал ему отдохнуть, и из осторожности он будет доставлен в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения", - говорится в сообщении.

Позже в архиепархии добавили: "Его Святейшество чувствует себя хорошо. По рекомендации врачей он проведет ночь в больнице для наблюдения и, как ожидается, будет выписан завтра утром".

Как пишет Orthodox times, патриарх Варфоломей прибыл в Соединенные Штаты с официальным визитом, который начался 23 октября и должен продлиться до 3 ноября.

Официальный визит, отложенный с мая 2020 года из-за пандемии коронавируса, является первым визитом патриарха в США с 2009 года.

В воскресенье Варфоломей должен был посетить Всеправославную Хоростасию в соборе Святой Софии в Вашингтоне, округ Колумбия, и ввести в сан недавно назначенных священнослужителей Греческой православной церкви в Америке.

Украинская правда
Темы: церковьСША
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