У центрі "Десна" застрелився військовий-строковик

Військовий-строковик 169-го навчального центру "Десна" на Чернігівщині здійснив самогубство під час перебування на посту.

Джерело: заступник начальника з морально-психологічного забезпечення центру "Десна" Олександр Сагайдак у коментарі Суспільному

Деталі: Трагедія сталася у неділю о 3:53 ночі.

Військовий застрелився під час несення служби у варті, що охороняла склади. Постріл зробив зі штатної зброї автомату АК-47. Мертвого військового виявила зміна, яка прибула на пост.

Хлопцю до дембеля залишався місяць. Йому було 23 роки і він родом з Дніпропетровщини.

За словами Сагайдака, на службі строковик характеризувався позитивно і проблемних питань не виявляв. Що стало причиною самогубства, наразі невідомо.

Що передувало: У квітні 2021 року військовий контрактної служби навчального центру "Десна", що на Чернігівщині, скоїв самогубство.

У серпні 2018 року у військовій частині в смт Десна вчинив самогубство солдат строкової служби.