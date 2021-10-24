Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У центрі "Десна" застрелився військовий-строковик

Неділя, 24 жовтня 2021, 21:42
У центрі Десна застрелився військовий-строковик
фото з Facebook центру "Десна"

Військовий-строковик 169-го навчального центру "Десна" на Чернігівщині здійснив самогубство під час перебування на посту.

Джерело: заступник начальника з морально-психологічного забезпечення центру "Десна" Олександр Сагайдак у коментарі Суспільному

Деталі: Трагедія сталася у неділю о 3:53 ночі.

Військовий застрелився під час несення служби у варті, що охороняла склади. Постріл зробив зі штатної зброї автомату АК-47. Мертвого військового виявила зміна, яка прибула на пост.

Хлопцю до дембеля залишався місяць. Йому було 23 роки і він родом з Дніпропетровщини.

За словами Сагайдака, на службі строковик характеризувався позитивно і проблемних питань не виявляв. Що стало причиною самогубства, наразі невідомо.

Що передувало: У квітні 2021 року військовий контрактної служби навчального центру "Десна", що на Чернігівщині, скоїв самогубство.

У серпні 2018 року у військовій частині в смт Десна вчинив самогубство солдат строкової служби.

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Збройні сили
За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Президент посмертно присвоїв звання Героя понад 40 захисникам
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: