Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре "Десна" застрелился военный-срочник

Воскресенье, 24 октября 2021, 21:42
В центре Десна застрелился военный-срочник
фото с Facebook центра "Десна"

Военный-срочник 169-го учебного центра "Десна" в Черниговской области совершил самоубийство во время пребывания на посту.

Источник: замначальника по морально-психологического обеспечения центра "Десна" Александр Сагайдак в комментарии Суспільному

Детали: Трагедия произошла в воскресенье в 3:53 ночи.

Военный застрелился во время несения службы в карауле, охранявшей склады. Выстрел сделал из штатного оружия автомата АК-47. Мертвого военного обнаружила смена, прибывшая на пост.

Парню до дембеля оставался месяц. Ему было 23 года, он родом с Днепропетровской области.

По словам Сагайдака, на службе срочник характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял. Что стало причиной самоубийства, пока неизвестно.

Что предшествовало: В апреле 2021 года военный контрактной службы учебного центра "Десна", что в Черниговской области, совершил самоубийство.

В августе 2018 года в воинской части в пгт Десна совершил самоубийство солдат срочной службы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Вооруженные силы
Зеленский поблагодарил воинов за активные действия на передовой
Резников рассказал об испытаниях украинской станции радиоэлектронной разведки
Сырский: Есть успехи на Бахмутском направлении, враг местами в ловушке
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: