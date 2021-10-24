В центре "Десна" застрелился военный-срочник
Военный-срочник 169-го учебного центра "Десна" в Черниговской области совершил самоубийство во время пребывания на посту.
Источник: замначальника по морально-психологического обеспечения центра "Десна" Александр Сагайдак в комментарии Суспільному
Детали: Трагедия произошла в воскресенье в 3:53 ночи.
Военный застрелился во время несения службы в карауле, охранявшей склады. Выстрел сделал из штатного оружия автомата АК-47. Мертвого военного обнаружила смена, прибывшая на пост.
Парню до дембеля оставался месяц. Ему было 23 года, он родом с Днепропетровской области.
По словам Сагайдака, на службе срочник характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял. Что стало причиной самоубийства, пока неизвестно.
Что предшествовало: В апреле 2021 года военный контрактной службы учебного центра "Десна", что в Черниговской области, совершил самоубийство.
В августе 2018 года в воинской части в пгт Десна совершил самоубийство солдат срочной службы.