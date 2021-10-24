На Херсонщині знайшли повішеним патрульного

На Херсонщині знайшли повішеним співробітника Управління патрульної поліції.

Джерело: поліція Херсонської області

Деталі: 24 жовтня близько 12:30 в територіальний підрозділ поліції м. Олешки звернувся 59-річний чоловік. Він повідомив, що під час прогулянки по лісу виявив тіло повішеного чоловіка.

Як з'ясувалося, померлий — 32-річний співробітник Управління патрульної поліції в Херсонській області.

В ході огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.

Відкрите кримінальне провадження, в рамках якого проводяться необхідні експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного. Також про подію повідомлено Державне бюро розслідувань.